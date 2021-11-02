الداخلية تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال أمام إحدى المدارس بالإسكندرية .

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) حال محاولتها سرقة (إحدى المواطنات– مقيمة بدائرة القسم) بأسلوب النشل أثناء تواجدها وبعض أولياء الأمور أمام إحدى المدارس فى إنتظار خروج أبنائهم من المدرسة.