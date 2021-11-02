105 نزلاء تحت التعذيب.. ماذا وجدت الشرطة داخل فيلا لعلاج الإدمان بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ملابسات جديدة بشأن فيلا مستأجرة يتخذها أصحابها مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في كرداسة شمال الجيزة.

عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، 16 عينة تحليل مخدرات، عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء ومجموعة من الحبال.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

تحريات مباحث رعاية الأحداث أكدا استئجار أحد الأشخاص فيلا بكرداسة؛ لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية بقيادة فرقة شمال أكتوبر برئاسة العقيد علي عبد الكريم والرائد معتصم رزق الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها.

تبين أنهم 7 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان، كما تبين وجود 105 أشخاص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة.

بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقيدونهم ويعتدون عليهم.