ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة "بدون ترخيص" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات لضبط المصانع العشوائية بنطاق محافظة (الجيزة) يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق محافظة (الجيزة) يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المختصة تم استهدافها .

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" وضبط بداخلهم كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالي (2352 طن مواد خام ومنتج نهائي أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية المرخصة).

اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري وإدارة المنشآت بدون ترخيص.