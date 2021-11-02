شحنة بالملايين.. الداخلية تُحبط جلب 215 ألف قرص "كبتاجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة جلب 215 ألف قرص مُخدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحري، تقدر قيمتها المالية بحوالي 7.5 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ويعاونه آخر "مستخلص جمركي" يحمل ذات الجنسية" متواجدان خارج البلاد جلب كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر عبر ميناء نويبع البحري مستخدماً شاحنة "براد" بدون علم قائدها وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة المشار إليها وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأة أسفل حمولة الفاكهة".

وتقدر القيمة المالية للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوالي 7.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.