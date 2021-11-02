خلعوا "بنطاله" بالإكراه.. ضبط شخصين بتهمة التعدي على معاق بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يتضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدي على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك " يتضمن قيام شخصين باصطحاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه "بنطاله" كرهاً عنه والتعدي عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد المجني عليه (أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤال شقيقه اتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة ويحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنمر على المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.