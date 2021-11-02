وزير العدل: لن ندخر جهدًا في دعم وصقل مهارات معاوني النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل التهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الذين أدوا اليمين القانونية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل.

وطالب وزير العدل المعاونين الجدد بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة.

وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمة خلال حضوره أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤.

وفي ختام المراسم، قام كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.