شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تحبط تهريب مخدرات بـ 7.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانى إعتزام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") ويعاونه (آخر "مستخلص جمركى" يحمل ذات الجنسية") متواجدان خارج البلاد جلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحرى مستخدماً شاحنة "براد" بدون علم قائدها وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة المشار إليها.. وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (عدد 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأة أسفل حمولة الفاكهة").

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوالى (7,500,000 سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه).

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.