شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تضيف دواء جديدا من مادة الموروفين لجدول المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 245، الصادر في 2 نوفمبر 2021، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2021، بشأن إضافة أحادي أميتيل الموروفين وأملاحها ونظائرها لجدول مكافحة المخدرات.

وينص القرار على إضافة مادة 1)6-MAM (6-Mono AcetyI Morphine).. 6- أحادي أميتيل الموروفين.. وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثيراتها، وأملاح نظائرها واستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت إلى الفقرة القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ونصت المادة الثانية للقرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.