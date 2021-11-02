شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الفنان السورى صباح فخرى عن عمر يناهز 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية حضور الرئيس السيسى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتى تكتسب زخماً واسعاً من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، والإشارة إلى ضرورة وجود أجندة واضحة فى هذا الملف.

مديريات التعليم بقنا والقليوبية تتسلم التابلت للصف الأول الثانوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مديرتى القليوبية وقنا تتسلمان اليوم الثلاثاء أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى العام، بواقع 53187 جهاز تابلت، على أن تسلم للطلاب مباشرة.

شبورة ونشاط رياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

بيت العائلة ينظم احتفالية لمرور 10 سنوات على تأسيسه بحضور شيخ الأزهر والبابا

ينظم بيت العائلة احتفالية كبرى الإثنين المقبل بقاعة مؤتمرات الأزهر بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرى، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

مجلس الوزراء: الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم ارتفع وتخطى 280 مليار جنيه

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم، مُشددةً على أن هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و132 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.

الصحة العالمية تطلق نسخة باللغة العربية من الممرضة الرقمية فلورنس.. اعرف التفاصيل

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت النسخة العربية من الممرضة الرقمية "فلورنس"، لمساعدة من يرغبون فى الإقلاع عن التدخين، من إقليم شرق المتوسط وخارجه.

نشاط مكثف للرئيس السيسى فى مؤتمر تغير المناخ بجلاسجو.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، في إطار مشاركته فى أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية.

بعد تعديل"العقوبات"..حبس 5سنوات وغرامة 50ألف جنيه حال إفشاء أسرار الدولة

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات.

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فواتير فصل الشتاء.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت اليوم فى تحصيل أولى فواتير فصل الشتاء بدءا من أول نوفمبر الجارى، والتى تعبر عن استهلاك شهر أكتوبر.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى 2021،2022، تبدأ فى مواعيدها كما هو محدد فى خريطة العام الدراسى الجارى.

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق وصلة محور صفط اللبن اتجاه الدائرى

بدأت إدارة المرور من اليوم الثلاثاء ولمدة 30 يوما، إجراء تحويلات مرورية بعد غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى، بسبب البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 24 يسجل 884 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 884 جنيها للجرام من عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب، حيث بلغ الذهب في البورصات العالمية مستويات 1790 دولار، وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في الأسواق العالمية.

11.3 % ارتفاع في قيمة الإنتاج الصناعي بالربع الثاني عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) عام 2020.

أحمد دياب: قمة الزمالك والأهلى باستاد القاهرة ولا نية لتغيير الملعب

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث بالدورى على استاد القاهرة، وفقا لما تم إعلانه بجدول المسابقة منذ البداية.

كارتيرون يدرس الدفع بـ 3 لاعبين في وسط الزمالك امام الاهلي

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بـ 3 لاعبين في خط الوسط بتشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدورى.

مديله وش ورفض تدريبه منفرداً.. تعرف على رد فعل موسيمانى مع كهربا فى الأهلى

لازالت أصداء أزمة موسيماني مع كهربا تسيطر على الأجواء داخل النادي الأهلي بعد اتهام المدرب الجنوب افريقي لكهربا بتسريب أخبار الفريق ونقل تفاصيل الجلسات الخاصة لأفراد خارج النادي، وعلى الرغم من نفي كهربا الأمر بقوله على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنا محصلش منى أى تصريح من أى اتجاه لأى شخص ولو حابب أقول أي تصريح هيكون منى أنا شخصيا، غير كدا أنا لم ولن يصدر منى أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الإطلاق اللى عنده أى حاجة ممكن يقولها عادى جدا ويواجهنى لأن ده عمره ما هيحصل ولا هيحصل منى أبدا، أرجو عدم الحديث بالنيابة عنى، وأرجو من جمهورى الغالى عدم تصديق أى كلام من أى شخص غير منى أنا فقط".

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى

خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أجل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية قبل نشرها فى جريدة الوقائع الرسمية، بخصوص بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة.

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دورى ابطال اوروبا .. ليفربول ضمن 7 أندية لم تخسر حتى الآن دور المجموعات

حرص الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على الاحتفاء بسبعة أندية لم تتعرض لأي خسارة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحتى الآن، ويتواجد نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري ضمن الـ 7 أندية لم تتعرض لأي خسارة.

أول أردنية تقود طاقم تحكيم نسائى كامل فى مباراة بالدورى المحلى

سطرت الأردنية إسراء مبيضين التاريخ كأول حكمة تقود طاقم تحكيم نسائيا بالكامل لإدارة مباراة في الدوري المحلي للمحترفين للرجال، عندما تطلق صافرة البداية لمباراة سحاب والبقعة في الجولة الأخيرة من المسابقة.