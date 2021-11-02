شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستأنف الدراسة فى الخرطوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور قريب الله محمد أحمد، المدير العام المكلف بوزارة التربية والتعليم السودانية، بولاية الخرطوم، قرارا قضى باستئناف الدراسة لكل المراحل بمدارس الولاية فى يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجارى بحسب وكالة سونا السودانية للأنباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ضم شركاء العملية التعليمية ومدراء التعليم بالمحليات، حيث أكد على أهمية استمرار الفصل الدراسي حسب التقويم التربوى الصادر من الوزارة.

وأشار المدير العام المكلف بالوزارة إلى أن جميع الجهود المبذولة تصب في استقرار العام الدراسي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، بدءا من المعلم المدرب والمؤهل والاجلاس والكتاب المدرسي وتهيئة البيئة المدرسية.