شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الثلاثاء جامعة الأزهر المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية، وأوضحت الجامعة أن المرحلة الثانية تستمر لمدة عشرة أيام، لافتة إلى أن الفئات المتاح لها التقديم خلال تلك الفترة هم: الطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى ( فرق النقل - الفرق النهائية) إضافة إلى الطلاب والطالبات الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجديد 2021-2022م.

وأعلنت الجامعة، أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة في المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك، مضيفة أن التسجيل لهذه المرحلة يكون من خلال الرابط الآتي:

.https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

كان قد أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر استيعاب أكبر عدد من الطالبات المتقدمات للسكن الجامعى، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، فقد تقرر قبول الطالبات الحاصلات على تقدير جيد بالوجه البحرى بالفرقة الأولى والثانية الكليات العملية، والراغبات فى الالتحاق بالسكن الاقتصادى، وعلى الطالبات الاستعلام عن القبول بالسكن الجامعى عبر موقع خدمات الجامعة وطباعة استمارة الالتحاق بالمدن الجامعية والتوجه إلى مبنى أبو بكر.