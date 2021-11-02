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الحكومة: إعلان آليات تطعيم الأطفال من 15 – 18سنة بلقاح فايزر خلال ساعات

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القاهرة - سامية سيد -  

قال الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18 ) سنة بلقاح "فايزر"، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري، لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

 

كما تناول الوزير،  خلال اجتماع الحكومة، ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذا ما يتعلق باستخراج شهادة التطعيم والـ "‪QR Code‬" للمسافرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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