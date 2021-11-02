شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات مصر للطيران من لندن إلى الأقصر بعد توقف عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار الأقصر الدولى أولى رحلات الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران بعد توقف عامين.

وحسب بيان مصر للطيران فإن ذلك يأتى في إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران الناقلالوطني لجمهورية مصر العربية في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجارى.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه وصلت مساء أمس أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الأقصر، وذلك فى أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحي الموسمي والذى توقف منذعامين.

واضاف أبوالعينين أنه من المقرر تشغيل خط الأقصر لندن خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروفالتشغيل والعرض والطلب.