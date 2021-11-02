للوقوف على أزمة النجوع.. "إسكان النواب" تقرر زيارة ميدانية لمحافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح؛ للوقوف على أزمة النجوع والتجمعات الواقعة يمين طريق الإسكندرية ومطروح، بواقع ٢٥٠ تجمعًا ما بين مركز العلمين والضبعة ومطروح، والتي يتم نقل سكانها من أماكنهم دون توفير بديل والاكتفاء بتعويضهم ماديًّا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق جالي، حيث طالب بتوفير أماكن بديلة للمتضررين.

وأوضح جبالي أن عددًا كبيرًا من المناطق والتجمعات السكنية تضررت بسبب المشروعات القومية، قائلًا: نحن لا نمانع إقامة مشروعات قومية، ولكن بما لا يتسبب في أي ضرر للمواطنين.

وأشار النائب إلى أن محافظة مرسى مطروح بها عدد كبير من المناطق المناسبة، لذا فمن الضروري توفير بديل لهؤلاء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالتعويض المادي فقط.

وطالب النائب بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع والوقوف على هذه المشكلة.

وتوافق معه أيضًا النائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، مؤكدًا أن هذه الأزمة تخص كل أهالي مطروح، مشيرًا إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي في مطروح تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس عماد سعد حمودة، أن هذه المشكلة منذ فترة طويلة، والأمر يحتاج إلى التعرف عليه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه ستتم مناقشة الأمر بالكامل للوصول إلى حل نهائي.

وناقشت اللجنة أيضًا طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عيسى أبو زيد، بشأن تحويل محطة سملا للصرف الصحي من الحيز العمراني إلى الحيز الصحراوي؛ بسبب تضرر المواطنين وكذلك المصطافين.