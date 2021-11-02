"صحة النواب" تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت لجنة الصحة بمجلس المواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من الحكومة، تقديم مشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة أن هناك عددا من الاقتراحات حول هذا المشروع ونتعاون معا لإصدار التشريع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس المواب والمنعقد الآن، إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان سويا لتحقيق الهدف.

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، أهمية التنسيق مع الحكومة لإرسال قانون حول قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري في القريب العاجل.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وجود ٣ مشروعات قانون حول المسئولية الطبية.

وحرصت لجنة الصحة بمجلس النواب على الاستماع لمقدمي مشروعات القوانين.