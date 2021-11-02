قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 2200 حالة وتجري و67 عملية جراحية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان عملها بمستشفى كوم امبو المركزي لليوم الثاني، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها، الثلاثاء، أن القافلة شهدت إقبالا من أهالي كوم امبو والمدن والقرى المجاورة لها، وبلغ عدد حالات الكشف ٢٢٠٠، وتم إجراء ٦٧ عملية جراحية فى تخصصات الجراحة والنساء والأنف والأذن والرمد والعظام.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفي الأقصر العام الاثنين الماضي، وتستكمل القافلة عملها بمستشفي كوم امبو المركزي حتي 2 نوفمبر، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك، بعد انتهاء عمل القافلة بمحافظة الأقصر، والذي استمر من الاثنين 25 أكتوبر 2021 وحتى الخميس 28 من الشهر نفسه.