برلمانية: قانون المالية الموحد يحافظ على أموال الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بقانون المالية الموحد، مؤكدةً أنه سيحافظ على أموال الموازنة العامة للدولة.

وقالت البيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون سيكون أساس الحفاظ على موازنة الجهات التنفيذية.

وتابعت: كوني أستاذة جامعية كانت الإدارة تأتي مع نهاية العام المالي وتطلب الانتهاء من الأموال دون تحديد مراكز الصرف، وبالتالي كانت الفلوس تضيع.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة تأخرت في هذا القانون، مشيدةً ببنوده والحرص على مناقشتها بكل دقة.