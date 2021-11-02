ضبط تشكيل عصابي لسرقة مواطن في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بسرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد أشخاص "صاحب شركة شحن"- مقيم بمحافظة الجيزة).. بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "تاجر سيارات" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) لتردده على شركة الشحن ملكه وأقر له برغبته في شراء إحدى السيارات ، فأخبره بتمكنه من توفيرها له لدى (أحد الأشخاص (تاجر سيارات" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية) مقابل مبلغ مالي، وتقابلا مع الأخير لمعاينة السيارة وإتمام عملية الشراء ، عقب ذلك فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها (أربع أشخاص) انتحلو صفة رجال شرطة وبحوزة أحدهم سلاح ناري "طبنجة" واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار وبصحبتهم الأخير.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلال إثنين منهم سيارة "مستأجرة" وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"). وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه .

وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.