محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير شهادة دراسية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتقدم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لإحدى الجهات طالباً التصديق على شهادة دراسية "يشتبه فى كونها مزورة".

بالانتقال والفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه تقدم لمسئولى الجهة المشار إليها "بشهادة دراسية" طالباً التصديق عليها ليتمكن من الإلتحاق بإحدى الجامعات المصرية للدراسة بها وتبين أنها "مزورة بالكامل"، وبمواجهته اعترف بكون الشهادة مزورة وتحصل عليها من أحد أصدقائه مقابل مبلغ مالي، تم ضبط الأخير وتبين أنه "يحمل جنسية ذات الدولة" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.