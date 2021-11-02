هتك عرض مريضة في "الطوارئ".. الحكم على ممرض بالعمرانية 4 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، جلسة 4 نوفمبر المقبل للحكم على ممرش متهم بالتحرش وهتك عرض مريضة في غرفة أحد المستشفيات بالعمرانية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بهتك عرض ربة منزل للجنايات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة العمرانية بلاغًا من ربة منزل "ر. ح" 38 عامًا، قالت إنها كانت تسير بصحبة زوجها، وأصيبت بحالة من الاختناق وضيق في التنفس، وذهبت للمستشفى التي يعمل بها المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام المتواجدين بوضعها على سرير وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لها.

وأضافت "طلب ممرض من زوجها تركها والخروج من الغرفة لاستكمال علاجها، وفي ذلك التوقيت حضر المتهم، وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه".

واستكملت "تفاجأت بالممرض يتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وهي نائمة على سرير المستشفى، بعد جرعة علاج، أفقدتها القدرة على التحرك".