ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 100 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائها مُتخذان من دائرة مركز أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.