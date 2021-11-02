استولى على 5 ملايين من المواطنين.. سقوط نصاب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين) بمحافظة سوهاج ، بقيام (أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم ، من خلال تلقى مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقـانــون.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت (5.244.000 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعي والتجاري.