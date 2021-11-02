بحوزتهم مليون و800 ألف جنيه.. ضبط تشكيل عصابي في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من أحد الأشخاص.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من موظف بأحد المعاهد الدراسية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم وبحوزته (عدد 2 حقيبة) الأولى بداخلها مبلغ مالي مليون جنيه.

والثانية بداخلها مبلغ مالي 889 ألف جنيه "خاصين بعمله" في وجهته لإيداع المبالغ المالية بأحد البنوك، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة وأجبروه على التوقف بالسيارة وقام أحدهم برش سائل على وجهه ، واستولوا على إحدى الحقيبتين كرهًا عنه، ولم يتمكنوا من سرقة الحقيبة الأخرى لمقاومته لهم، وأضاف باستقلال إحدى السيدات صحبته بالسيارة قيادته قبل الواقعة مباشرةً واختفت عقب السرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين (مالك السيارة، ربة منزل) وبمواجهتهما أقرت السيدة بأنه نظراً لعمل زوجها بذات الجهة التي يعمل بها المجني عليه وعلمه بمواعيد إيداع المبالغ المالية بالبنك اختمرت في ذهنهما سرقته، وتوجهها لمحل عمل المُبلغ وتقابلت معه بدعوى رغبتها فى إلحاق نجلها بالدراسة بالمعهد محل عمله، وبتاريخ الواقعة تواصلت معه وتمكنت من استدراجه واستقلت صحبته السيارة وعاونت باقي المتهمين على تحديد خط سيره، وأيد أحد المتهمين أقوالها.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - إسبراى رش ، السيارة "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").

باستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.