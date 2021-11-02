شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب بتحب مصر تطلق حملة توعوية بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر، إطلاق حملة توعوية بقمة المناخ، والتى ستتناول كافة التفاصيل الخاصة بالقمة، ومن يحق لهم حضور القمة والعديد من التفاصيل.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قمة المناخ أو "المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" هى مؤتمر سنوي بمشاركة ما يقارب الـ200 دولة، لمناقشة التغير المناخي ودور الدول في مواجهة المشكلة ومعالجتها.

وتابعت مؤسسة شباب بتحب مصر: "السنة ديه أول مرة هيراجع فيها المؤتمر مدى التقدم اللي اتحقق أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ 2015".