شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة إجراءات هامة لمنع عدوى كورونا بين أطفال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الصحة والسكان، فى منشور اليوم، حزمة من الإجراءات الهامة التى يجب اتباعها من جانب الأطفال فى ظل العودة للمدارس، مؤكدا أنه ينبغى الحرص على نظافة اليد وتطهيرها مع البعد عن التزاحم .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب إعطاء الطعام للأطفال قبل النزول من المنازل بشكل مغلف ونظيف كما نصحت وزارة الصحة الاطفال بعدم مشاركة زملائهم لأدواتهم الشخصية لمنع انتقال العدوى .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



