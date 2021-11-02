شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكاوى ضعف التيار بمدينة سمنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين يتضرر يتضرر فيها من ضعف وعدم إنتظام التيار الكهربائي بالشارع الخاص به الكائن بمنطقة سمنود، وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:

1-إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن المنطقة يتم تغذيتها من محول " الكشك" قدرة 800 ك.ف.أ.

2-تم نقل تغذية المنطقة محل الشكوى على محول الرضوان قدرة 1 م.ف.أ من سورتيه منطقة الخياط بطول 500 م ومساحة مقطع الموصلات (35مم2-50مم2-70مم2) والجهد عند المحول 220 فولت.

3-بقياس الجهد عند العقار وجد 207 فولت.

4- أصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

5- تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).