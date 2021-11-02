شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية بإيطاليا تنظم معرضا حول تاريخها يستمر حتى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، معرضًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظمه الإيبارشية، بحضور كاردينال ورئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية ماريو دلبيني، ومونسينيور إيبارشية لودي ماوريتسيو مالفيستيتى والمسؤول عن العلاقات المسكونية، الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الإيطاليين والمصريين.

ويستمر نشاط المعرض حتى نهاية شهر فبراير 2022 فى عدد من الكنائس فى شمالى إيطاليا، ويتناول تاريخ الكنيسة القبطية وشهدائها، وأهمية الفن والأيقونة القبطية، وكذلك كنائس الإيبارشية وكيف تأسست على يد الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبخدمة نيافة الأنبا أنطونيو، كما يبين أنشطة الجالية القبطية وارتباطها بالكنيسة فى شمالى إيطاليا.



الكنيسة الأرثوذكسية بميلانو