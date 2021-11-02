شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى أزمة أرض مرصد حلوان وتتحمل نصف تكاليف توصيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لتذليل جميع العقبات التى تحول دون تمكين منتفعى أرض مرصد حلوان "السبع جمعيات" من استغلالهم للأرض التى يمتلكونها والبناء عليها، بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان، والنائب الدكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبع "متضررى أرض المرصد".

وتم التوصل لحل لإنهاء سبب تأخر إعطاء التراخيص وتوصيل المرافق لاستغلال الأراضى لصالح المواطنين المنتفعين بهذه الأرض حتى يتمكنوا من البناء عليها، وإدخال مرفق المياه لمتضررى أرض المرصد، وهو أن يتم تقسيم قيمة مقايسة إدخال المياه لأرض المرصد مناصفة بين المحافظة ومنتفعى أرض المرصد بنسبة 50% لكل طرف، بحيث تكون نسبة الجمعيات 50% والنصف الآخر على المحافظة بنسبة 50% على أن يتم السداد على دفعتين الأولى 50% فى بداية الأعمال والدفعة الثانية 50% عند استكمال الأعمال.

كما تم عرض اقتراح بإبرام بروتوكول ثلاثى بين الجمعيات السبع والمحافظة وشركة المياه، وأكدت نائب المحافظ بأنه سوف يتم العرض على المحافظ والحصول على الموافقة على البروتوكول وأيضا الحصول على الصلاحيات من المحافظة لإمكانية عمل العدادات الإنشائية لكل منتفع والبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.