شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد التحويلات المرورية البديلة لغلق وصلة محور صفط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارية، والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال .

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بطول 2.2 كم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/ 2021 والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام .

وأشار المحافظ بأن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطي وتدعيمها بأعمدة أنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاه .

ووجه المحافظ رئيس بولاق الدكرور، بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع، ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصي أستفادة مرورية منه، إلي جانب التأكيد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة .

وخلال الجولة، أكد المحافظ علي هيئة النظافة والتجميل، بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصه بتجمع العشرين والذي سيساهم في استيعاب عدداً من السيارات و تيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلي شارع السودان موجها رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها و أستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين .

وحرص المحافظ علي تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلي شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر " محـور الزمـر سـابقا " حيث سيتم البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور المشار اليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس