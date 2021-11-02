شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى السنوية لوفاة الدكتور محمد المسير أحد أبرز علماء الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم 2 نوفمبر الذكرى السنوية على وفاة أحد أعلام علماء الأزهر الشريف، وهو الدكتور محمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

ولد الدكتور محمد المسير سنة 1948 حيث تربى في بيت أزهري، وكان والده الدكتور سيد أحمد المسير وجده لأمه وجميع أصهاره وأخواله من كبار علماء الأزهر، أساتذة جامعيين، وظهر نبوغه مبكرًا، فقد أتم حفظ القرآن في سن مبكرة .

حصل على الشهادة الإعدادية سنة 1964 وكان ترتيبه الأول على الجمهورية.

حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1969.

حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلسفة - كلية أصول الدين بالقاهرة 1393هـ 1973.

حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر في العقيدة والفلسفة ومقارنة الأديان. 1398هـ - 1978م.

أعير أستاذا مشاركاٌ ورئيسا لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية التربية - فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 1983-1987م.

أعير أستاذًا للعقيدة والأديان في كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1993 -1998م.

أنتدب للتدريس في كليتي التربية والعلوم - جامعة قناة السويس بالإسماعيلية على مدى سنوات عدة.

قام بالتدريس في دورات معهد الإذاعة والتليفزيون بوزارة الإعلام، ودورات تدريب الأئمة ومراكز الثقافة بوزارة الأوقاف، ومعهد الدراسات الإسلامية بالزمالك التابع لوزارة التعليم العالى. شارك في لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية.

شارك في عضوية لجنة اختيار قراء القرآن الكريم بالتليفزيون المصري 1989م.

عمل مستشارا لوزير الأوقاف المصري سنة 1992م.

شارك في عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

شارك بنشاط واسع في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بمصر والعالم الإسلامي.

ترجمت بعض كتبة إلى لغات عدة منها: الإندونيسية والماليزية والألبانية.

شارك في كثير من المؤتمرات العالمية والملتقيات الفكرية في كل من: القاهرة، مكة المكرمة، الرياض، مسقط، أبوظبي، بغداد، الكويت، بيروت، الجزائر، طهران، موسكو، والمات عاصمة كازخستان، وطشقند عاصمة أوزبكستان، وباكو عاصمة أذربيجان، وعشق آباد عاصمة تركمانستان، وتيرانا عاصمة ألبانيا.

أطلق قبل وفاته حملة قومية لعودة الحياء إلى الشارع بعد انتشار ظاهرة العري والانحطاط الأخلاقي.

في يوم الأحد 2 نوفمبر 2008 توفى المسير عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مع مرض الكبد استمر لمدة عام، كان الدكتور المسير قد دخل العناية المركزة بمستشفي المقاولون العرب متأثرا بمرض في الكبد يستلزم إجراء جراحة عاجلة لزرع كبد توفي على اثرها، و شيعت جنازته في نفس اليوم ودفن بقرية كفر طبلوها مركز تلا بمحافظة المنوفية حيث مسقط رأسه.