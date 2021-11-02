شكرا لقرائتكم خبر عن دير سانت كاترين يضع شروطا جديدة لزيارته.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة دير سانت كاترين المتمثلة فى مطران ورهبان الدير، فتح باب الكنيسة الكبرى بالدير أمام الزائرين اعتبارا من أمس الاثنين، الأول من نوفمبر 2021، على أن تكون منطقة تجمع الزائرين من رواق النارتكس، وهو المنطقة الواقعة خلف المدخل مباشرة من الناحية الغربية من الكنيسة، على أن يجرى الدخول على نظام مجموعات بواقع 15 فردا لكل مجموعة، لمدة لا تزيد عن 4 دقائق.

وأوضح الدير، أن ذلك يأتى لاحتواء الأعداد الكبيرة من الزائرين، وعلى المرشدين شرح معالم الكنيسة من خارج الكنيسة، مهيبة بالزائرين الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

وجاء ذلك نظرا لزيادة أعداد الزائرين من الأجانب والمصرين لدير سانت كاترين ورغبتهم في زيارة كنيسة القديسة كاترين الكنيسة الكبرى، نظرا لأهميتها التاريخية والأثرية وما تحتويه من مقتنيات أثرية نادرة.



