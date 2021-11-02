شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير قرية الفواخير ويوجه بإنشاء مطاعم لخدمة السياح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحى مصر القديمة تمهيدًا لافتتاحها .

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير القرية تأتى فى إطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم .

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجار استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير .

وطالب محافظ القاهرة، بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة خاصة وأن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط .



محافظ القاهرة يتفقد تطوير قرية الفواخير



جانب من الجولة