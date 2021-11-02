شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 2500 مواطن بأسوان وتجرى 100 عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة أسوان أعمالها بمستشفى كوم إمبو المركزي ووسط إقبال كبير من مواطني محافظة أسوان والمدن والقرى المجاورة لها، وذلك دعمًا لكافة المبادرات الرئاسية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، إن أطباء القافلة قاموا بتوقيع الكشف الطبي على عدد 2500 مواطن، من أهالي قرى ومدن محافظة أسوان، كما تم إجراء 100 عملية جراحية في تخصصات: الجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة لعمليات في مجال طب وجراحة العيون، وأيضًا عمليات جراحية في مجال جراحات العظام.