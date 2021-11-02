غرفة المنشآت السياحية: نعمل على إعداد القوى البشرية المؤهلة للعمل فى صناعة السياحة

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القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اتفاقية "بروتوكول" تعاون مشترك مع إحدى المعاهد المتخصصة فى السياحة والفنادق، لمدة عامين لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال والارتقاء بالمستوى المهني لطلبة المعهد.

وقع البرتوكول كل من عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، ممثلاً عن الغرفة ، والدكتورة عزة مسعود، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة ، ممثلاً عن المعهد، وبحضور هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، والدكتورة سارة النعمانى، مديرة وحدة التدريب بالمعهد ، وأسماء سامى، مدير عام المكتب الفنى لعميد المعهد.



خلال التوقيع

ويهدف البروتوكول إلى استعانة واستفادة المعهد من خبرات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء جمعيتها العمومية، المتقدمة فى مجالات التنمية البشرية بالإضافة إلى استخدام أحدث نظام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى كافة المجالات والتخصصات، خاصة وأن المعهد يهدف إلى تحقيق التميز من خلال دعم وتطوير الكوادر البشرية.

ويقضى البروتوكول تفعيل دور المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، فى عقد إقامة المؤتمرات والندوات عبر المشاركات المجتمعية بين ممثلى قطاع المنشآت والمطاعم السياحية فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، لنشر الوعى السياحى والتوعية بأهمية السياحة و مردودها على الاقتصاد المصرى لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علمياً وعملياً ، وذلك بمقر المعهد او مقر الغرفة أو بالمنشآت التابعة لهما، على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق او بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.

وكذلك تعاون الغرفة مع المعهد فى إقامة العديد من الدورات التدريبية للطلبة بالمنشآت الأعضاء بالغرفة فى مجالات شعبة الضيافة بالمعهد، من بينها إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، وجودة وسلامة وأمان الغذاء، وتطبيق مفاهيم الجودة والأيزو فى الأغذية والمشروبات، وإدارة الموارد البشرية وتنميتها بالمنشآت والمطاعم السياحية، والأغذية والمشروبات، والإدارة الاستراتيجية للمطاعم والكافتريات السياحية، والسلامة والصحة المهنية فى المطاعم.

ويتضمن البروتوكول رفع كفاءة منظمات الأعمال وزيادة السياحة إلى مصر وجميع محافظات مصر وبمساندة من قطاع المنشآت والمطاعم السياحية وفق برامج تدريب بالمنشآت السياحية وطبقاً لإمكانيات كل مطعم.

وعقب توقيع البروتوكول أكد عادل المصرى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، حرص الغرفة على دعم قطاع التعليم السياحي بالخبرات المتاحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مشيراً إلى أن التعليم هو الأداة الرئيسية لتنفيذ استراتيجيات الدولة وهو الوسيلة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهلة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.



خلال توقيع البروتوكول





وأشار المصرى، إلى الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة مع الكيانات التعليمية السياحية تهدف اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات ، بتدريب طلاب المعهد التابعين عملياً فى مجال السياحة والضيافة من خلال أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق قدراً كبيراً من الثقافة والمعلومات بحيث يكونوا قادرين على أداء الأعمال والخدمات السياحية بكفاءة، وكذلك مواجهة المنافسة الدولية.

من جانبها أوضحت الدكتورة عزة مسعود، عميد المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، إننا مؤسسة تعليمية تربوية تهدف إلى تحقيق التميز فى مجالات التعليم والتدريب، وتخريج أجيال واعية سلاحها العلم والمعرفة لتحمل راية المسئولية نحو مستقبل أفضل، وهو ما يتطلب الاستعانة بإمكانيات وخبرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى السياحى لتحقيق معايير التطوير والجودة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الفنى السياحى وبمستوى خريجيه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السياحي.

وأكدت عميد المعهد، على أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الجهات المنظمة والحاكمة للعمل السياحي فى مصر نستهدف منها التعرف على المتغيرات العالمية التى شهدتها صناعة السياحة والضيافة مثل التطور التكنولوجي، التطور المعرفي، وتأثير كل منها على مجال التعليم ودور التعليم الفنى السياحى لمواجهة هذه المتغيرات، فضلاً كونها تُعد جسور الشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الاحتياجات الفعلية للصناعات المتخصصة وسوق العمل ، ومنها المجال السياحى والفندقى، كما إنها تطرح عبر اللقاءات والمؤتمرات والندوات العديد من التوصيات والمقترحات التى تساهم إلى الوصول بالتعليم الفنى السياحى إلى مستوى عالى من الجودة الشاملة.

شهد توقيع البروتوكول تبادل الهدايا التذكارية وقيام الدكتورة عزة مسعود، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، بتقديم درع المعهد إلى عادل المصرى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، وكذلك تسليم شهادات التقدير إلى كل من رئيس الغرفة ، وهشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.



