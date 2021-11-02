شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع بالإنترلوك بمنشأة القناطر بالجيزة ونائب المحافظ يتفقد أعمال النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه محمد عبد الراضى، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارعى الفلسطينى وأبو جبل بمدينة منشأة القناطر، وذلك لإظهار الشكل الجمالى لشوارع المدينة وخاصة مع ضيق الشوارع مما يصعب عملية رصفهم.

كما تفقد نائب المحافظ قرى الجلاتمة والحسانين وبرقاش وأبوغالب وبني سلامة بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات داخل القرى.

وشدد "الشهابى" نائب المحافظ على ضرورة رفع مستوى النظافة والتصدى للاشغالات بشوارع الوحدات المحلية لقرى المركز، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح الطرق للمشاة.

جولة نائب محافظ الجيزة، جاءت في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور المستمر على الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.