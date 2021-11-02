شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر للفتوى" يوضح هدى الرسول فى سكوته وكلامه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حملته بعنوان "ولد الهدى"، طوال شهر ربيع الأول، احتفالا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وأوضح المركز هدي سيدنا رسول الله ﷺ في سكوته وكلامه، وذلك على النحو الآتى:

1- موفور العقل، قوى الحواس، فصيح اللسان، يخاطب كل أمة بلسانها، ويحاورها بلهجتها، ويباريها في منزع بلاغتها.

2- جيد الإنصات، لا يقطع على محدث حديثه، يتكلم بقدر الحاجة، ويترك ما لا يعنيه، ولا يمارى.

3- لا يتكلم إلا بالخير وفى الخير، قوله فصل، يتخير لفظه، كلماته جوامع، غزيزه المعاني، قليلة المباني، حكيمة محكمة.

3- جوامع الكلم، من ذلك قوله: الأعمال بالنيات ، المرء مع من أحب، الناس معادن، الدين النصيحة، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.

4- طويل السكوت في غير كبر، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ويحدث حديثا لوعده العاد أحصاه.

5- لا يقول المنكر، ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق، ويعرض عمن تكلم بغير جميل.

6- إذا صمت علاه الوقار، وكان سكوته على أربع: الحلم، والحذر ، والتقدير، والتفكير.

7-إذا تكلم علاه البهاء؛ وظهر سداد رأيه، ورجحان عقله، وجودة فطنته.