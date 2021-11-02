شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل السعودية بالإسكندرية يلتقى وكيل الصحة لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية بالدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء وذلك بمقر المديرية في الإسكندرية.

تناول الطرفان الوضع الصحى فى محافظة الإسكندرية، وخاصة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واتفق الطرفان، على تنظيم حملة لقاح معتمد من الجهات الصحية في المملكة للمواطنين السعوديين المقيمين فى الإسكندرية، ومنسوبي القنصلية العامة.

وعبر القنصل العام، عن تقديره لهذه المبادرة التى تعكس عمق العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين.