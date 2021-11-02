شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن رسامة "إبصالتس" بكنيسة السيدة العذراء بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر والكنائس، التى حولها بألمانيا، صلى القداس الإلهى صباح أمس بكنيسة القديسين قزمان ودميان فى دوسبورج بمقاطعة فستفاليا شمالي ألمانيا، ورسم خلال القداس أحد أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس (مرتل).

وفى شهر مايو الماضى سيم أحد أبناء الكنيسة فى درجة دياكون (شماس كامل) كما رسم 5 في رتبة إبدياكون ( مساعد شماس)، وخمسة وعشرين في رتبة إبصالتس (مرتل).

جدير بالذكر أنه تم إنشاء الدير في التاسع من سبتمبر 1710 ميلادية، وهو مبني أثري؛ فقد كان ديرًا كاثوليكيًا، وبعد أن أصبح مهجورًا أخذته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليصبح أول دير لها بـ"ألمانيا" باسم دير السيدة العذراء والقديس موريس.