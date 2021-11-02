شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يضبط سلعا غذائية فاسدة بينها حلوى الأطفال بألوان صناعية غير مصرح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك تكثيف الرقابة على الاسواق وان فروع الجهاز شن حملات بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية.

وفى محافظة الدقهلية تم ضبط 71.5 طن من المقرمشات الخام داخل أحد مصانع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية من التونة والنودلز منتهية الصلاحية، وتم ضبط 1.5 طن نحاس و47 ألف قطعة سباكه مجهولة المصدر، وتم تحرير56 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

محافظة كفر الشيخ :

ضبط 25920 عبوة ألبان وشكولاتة داخل أحد مخازن المواد الغذائية مجهولة المصدر وضبط كمية من حلوى الأطفال بها ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها داخل أحد مخازن المواد الغذائية، وضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكميه من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والغش التجارى لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية .

محافظة السويس:

ضبط كمية كبيرة من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المحلات التجارية، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.

محافظة جنوب سيناء :

ضبط 70 طن من المياه مجهولة المصدر وغير مدون عليها أيه بيانات داخل ثلاث مخازن للمياه وضبط 435 كجم لحوم مستورده مجهولة المصدر .

محافظة الإسماعلية:

ضبط كمية كبيرة من اللحوم والكبدة بأحد محلات السوبر ماركت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية من ملح الطعام والبهارات داخل أحد المحلات لا يوجد عليها بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية، و تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم حمل شهادة صحية.

محافظة بنى سويف :

تم غلق 4 منشآت طبية منها معمل للتحاليل الطبية وحضانة للأطفال ومركز للعلاج الطبيعى وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وانتحال صفة طبيب وعدم توافر اشتراطات السلامة والجودة.

محافظة الشرقية:

ضبط 90 طن فلفل و10طن كرافس و3طن زيتون بأحد مصانع المخلل وغلق وتشميع أحد مراكز العلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص وضبط صاحبه لمزاولة مهنه الطب بدون ترخيص كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتركيبات علاجية، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها .

وضبط مخزن للمواد الغذائية به منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين به، كما تم تحرير 13 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد مراكز للأدوية البيطرية وذلك لضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، وتحرير 14 محضر وضبط 3.5 طن دقيق مجهول المصدر بعدد من المخابز وضبط عدد من المخالفات منها إدارة منشأه بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

محافظة بورسعيد :

ضبط 100 طن أعلاف مجهولة المصدر بمخزنين بدون ترخيص، كما تم ضبط 7 طن من الأعلاف مجهولة المصدر بإحدى سيارات النقل بكمين الرسوة، وتم ضبط كميه من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وبها تغير فى الخواص الطبيعية.

محافظة قنا:

تحرير 38 محضر متنوع لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط كمية من حلوى الأطفال والأندومى والمياه المعدنية مجهولة المصدر .

محافظة المنيا :

ضبط محطة وقود تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 3500 لتر لبن فاسد وكميه من المواد الحافظة تحتوى على مادة الفورمالين وفوق أكسيد الهيدروجين وضبط 1350 كجم نخاله غير صالحة للإستهلاك الآدمى وكمية من السكر التموينى معروض للبيع خارج المنافذ المصرح بها، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم حمل شهادات صحية.

محافظة الفيوم :

غلق وتشميع عدد 17 منشأه طبيه لعدم وجود تراخيص وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى، وتحرير 37 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة الأنشطة التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير .

محافظة البحيره :

ضبط 5 طن ملح خشن مجهول المصدر داخل مصنع ألبان، كما تم ضبط 200 كجم من اللحوم مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وكمية من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وكمية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات المبيدات الزراعية، كما تم ضبط 9 محلات لبيع الموبيلات والإكسسوارات والمفروشات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط عدد من أدوات النرجيلة داخل عدد من المقاهى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالتصدى لتفشى جائحة كورونا .

محافظة المنوفية :

تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط كميه من شمع الفلاتر مجهوله المصدر .

محافظة سوهاج:

ضبط عدد من المخازن متنوعة النشاط التجارى وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من المحلات التجارية وتحرير عدد من المحاضر لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

محافظة الإسكندرية :

تم غلق مستشفى تعمل بدون ترخيص وغلق 4 عيادات ومعامل للتحاليل لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم توقيع عقوبة الغرامة الفورية لعدد 32 محل تجارى ومخبز وكافيتريا ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق عقوبة الغلق الإدارى ضد 22 محل تجارى ومخبز وكافتيريا وصيدليتين وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

محافظة أسيوط:

تحرير 54 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق 4 مخازن للأدوية غير مرخصة حيث تم ضبط 2648 عبوه دوائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى وغير مصرح بتداولها .

محافظة القليوبية:

ضبط مصنع للملابس يقوم بتقليد علامات تجارية شهيره، كما تم ضبط 3780 عبوة عصير مجهولة المصدر وكمية من الحلاوة الطحينية وعسل النحل والمكرونة وملح الطعام مجهولين المصدر.