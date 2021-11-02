شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وانخفاض الطماطم لـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎-الجوافة 9 جنيه

‎-بلح بارحى 34 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎-كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎-تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.