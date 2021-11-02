شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وانخفاض الطماطم لـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيه .
- الجزر بـ 8.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
-الجوافة 9 جنيه
-بلح بارحى 34 جنيه
-كمثرى لبنانى 25 جنيه
-تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.