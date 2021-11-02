شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تسلط الضوء على إنجازات الجمهورية الجديدة بالعدد 34 لمجلة "مصر معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي حملت بين صفحاتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» والتي شرفت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعاون بين مصر واليونان وقبرص.

وفي صفحات العدد، تناولت المجلة أيضًا نتائج زيارة ميدانية لمحافظة "بني سويف" في خامس محطات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ومشاركة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة لأول مرة في تدريب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما استعرضت نماذج لشباب نجحوا في إطلاق مشروعاتهم بدعم من مؤسسات الدولة.

كما واصلت المجلة عرض أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة وحرص القيادة السياسية على التنمية والتطوير، بجانب بناء الإنسان والقضاء على المناطق العشوائية وسط استراتيجية الدولة للقضاء على العشوائيات.