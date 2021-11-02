شرف لي.. اللواء عاطف إمام يكشف حقيقة توليه وزارة الصحة خلفا لزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال اللواء طبيب عاطف إمام، أستاذ جراحة التجميل والحروق، ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديدية، إنه يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر علمي، ولم يتم التواصل معه لتولي حقيبة وزارة الصحة.

يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية- أغلبها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تولي "إمام" منصب وزير الصحة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفا للدكتورة هالة زايد التي تقدمت بطلب إجازة مرضية الأسبوع الماضي.

وأضاف"إمام" في تصريحات خاصة لمصراوي من أمريكا، أنه "شرف لأي إنسان أن يخدم بلده في أي موقع، والبعض ردد أسمه لهذا المنصب نتيجة للخبرات التي يمتلكها وتوليه العديد من المهام والمسؤوليات خلال السنوات الماضية".

وسبق أن تولى إمام العديد من المناصب، منها مدير مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، ثم رئيس المجلس الطبي العسكري العام، كما عمل مستشارا ورئيس لأقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة.

وحاليا هو أستاذ جراحة التجميل والحروق بالأكاديمية العسكرية، وسكرتير عام الجمعية المصريه لجراحي التجميل، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والعضو المنتدب.

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء الماضي، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى.

وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.