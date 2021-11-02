عبدالعليم داود ينتقد غياب الحكومة عن مناقشات المالية الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبدالعليم داود تغيب وزراء الحكومة المعنيين عن مناقشات قانون المالية الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة، قانون المالية الموحد، والمقدم من الحكومة وانتهي رأي لجنة الخطة والموازنة بالموافقة عليه.

وقال النائب: بسبب غياب الوزراء، أرفض ذلك القانون؛ حتى يعرف الوزراء قيمة البرلمان، متسائلا: لماذا لا يتم إجراء حوار مجتمعي حول القوانين المهمة؟.

وأضا : لماذا يغيب وزير المالية ورئيس الحكومة عن مناقشات هذا القانون المهم".

من جانبه علق المستشار علاء الدين وزير الشئون النيباية، بأن الحكومة حاضرة من خلال وجود نائب وزير المالية وعدد آخر من المسئولين .