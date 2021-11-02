تصل للضباب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وقالت إيمان لمصراوي، إن الطقس مستقر تماما حتى منتصف الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من (درجة إلى درجتين).

وحذرت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تكون كثيفة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، لتصل إلى "حد الضباب" مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونصحت المواطنين، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وترك مسافة بين السيارة والأخرى قدر الإمكان، ومتابعة النشرات الجوية يوميا والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19/29 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 20/29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20/28، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23/31، وشمال الصعيد بين 19/31، وجنوب الصعيد بين 21/36 درجة مئوية.