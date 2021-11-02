أمن المنافذ: ضبط 21 قضية متنوعة.. وتنفيذ 142 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب "ماكينات مستعملة".

وفي مجال الأمن العام، ضبط 21 قضية متنوعة، وتحرير 1268 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 142 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.