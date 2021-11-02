ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائــــه راغبي الحصول عليها، وذلك مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، وبحوزته ( مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور" ).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بتحصله على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة )، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير باتخاذ مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبيعها لعملائه راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور – عدد من الكارنيهات مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تحمل اسم وبيانات المتهم تفيد بأنه موظف بتلك الجهة - 28 خاتم كاوتشوك لشعار الجمهورية المقلد منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للاستخدام في مهر المحررات المزورة - 19 خاتم لشعار الجمهورية المقلد "معدن" يقوم المتهم بإعدادها لتكون جاهزة للاستخدام لعدة جهات حكومية – عدد من الأكلاشيهات مختلفة الأشكال مقلدة منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – ولجهات مختلفة - مبلغ مالي – هاتف محمول – جهاز لاب توب)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية .