القبض على تاجر عمله وبحوزته 4 طبنجات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (4 طبنجات – 5خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – جراب طبنجة).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليها، وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.