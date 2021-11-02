"قلدوا أختام حكومية".. الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا لتزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، و2 أخرين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية.

كما تم ضبط بحوزتهم (الأدوات والأجهزة المستخدمة في تزوير المحررات – العديد من الأختام لشعار الجمهورية المقلدة والمنسوبين لعدة جهات حكومية جاهزة للاستخدام في مهر المحررات المزورة).

وبتطوير مناقشة المتهم الأول أقر بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية)، من وسطائه في ترويج المحررات الرسمية المزورة على راغبي الحصول عليها، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال ترويج المحررات الرسمية المزورة والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية على راغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (عدد من المستندات والمحررات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية "مزورة" – مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على المحررات الرسمية المزورة المضبوطة بحوزته من المتهم الأول مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.