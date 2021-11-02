ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1565مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و180مخالفة السير بدون تراخيص، و12مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .