ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية .. نشاط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة بالاسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.